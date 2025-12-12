Луис Энрике ответил, может ли Сафонов получить больше игрового времени в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил, может ли российский вратарь французского гранда Матвей Сафонов получить больше игрового времени. Ранее голкипер провёл «сухие» матчи с «Ренном» (5:0) и «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

«Всегда всё зависит от обстоятельств. Я очень доверяю всем трём вратарям. Для всех футболистов важно понимать, что нужно быть готовыми, когда появляется возможность [проявить себя], и Сафонов это показал. Посмотрим, что будет завтра [в матче Лиги 1 с «Метцем»]», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Встречи с «Ренном» и «Атлетиком» стали первыми в нынешнем сезоне для Сафонова в «ПСЖ».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Выиграй смартфон 17 на Новый год! ИГРАТЬ

Российские футболисты за рубежом: