Футбол Новости

Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре-декабре

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком клуба по итогам ноября и декабря 2025 года, сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

По итогам голосования болельщиков «быков» 32-летний колумбийский футболист набрал 29,62% голосов, обойдя капитана команды, полузащитника Эдуарда Сперцяна (26,07%) и нападающего Жоау Батчи (10,41%).

В ноябре и декабре нападающий провёл четыре матча за «Краснодар» в чемпионате России, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года, форвард перешёл из берлинской «Герты». В нынешнем сезоне нападающий провёл за клуб 16 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. В Кубке России игрок сыграл в семи встречах, забил четыре мяча и отметился двумя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2027 года.

