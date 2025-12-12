Скидки
22:45 Мск
Слот рассказал, кто принимал решение об исключении Салаха из состава на матч ЛЧ

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, кто принимал решение об исключении нападающего команды Мохамеда Салаха из состава на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

«Мы как клуб решили, я принимал участие в этом решении, не брать его на игру с «Интером». Я всегда на связи с руководством, но когда дело доходит до принятия решений по составу или заявке на игру, это всегда остаётся на моё усмотрение. Это не значит, что не разговариваю со спортивным директором Ричардом Хьюзом. Но окончательное решение, выпускать ли игрока на поле или включать его в состав, полностью зависит от меня. И так было всегда», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Ранее Мохамед Салах выступил с критикой в адрес «Ливерпуля», пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. В результате чего форвард был исключён из заявки на матч Лиги чемпионов УЕФА.

