Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист Алексей Миранчук ответил, на каком языке думает, играя в США

Футболист Алексей Миранчук ответил, на каком языке думает, играя в США
Комментарии

Российский полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук ответил, на каком языке он думает, выступая и проживая в США.

– Расскажи, вот ты за океаном, ты говоришь на английском языке, это естественно.
– Нормально, да.

– Но ты думаешь на русском языке?
– Да, всё ещё думаю на русском языке, поэтому иногда мне пару секунд надо, чтобы так перевести как-то, — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Миранчук перешёл в «Атланту» из «Аталанты» летом 2024 года. За этот период россиянин принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года.

Материалы по теме
Миранчук рассказал, как игроки «Атланты» подкалывают его из-за игры за сборную России

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android