Футболист Алексей Миранчук ответил, на каком языке думает, играя в США

Российский полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук ответил, на каком языке он думает, выступая и проживая в США.

– Расскажи, вот ты за океаном, ты говоришь на английском языке, это естественно.

– Нормально, да.

– Но ты думаешь на русском языке?

– Да, всё ещё думаю на русском языке, поэтому иногда мне пару секунд надо, чтобы так перевести как-то, — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Миранчук перешёл в «Атланту» из «Аталанты» летом 2024 года. За этот период россиянин принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года.

