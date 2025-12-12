Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Артета высказался о травмах игроков «Арсенала» перед матчем с «Вулверхэмптоном» в АПЛ

Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 16-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».

«Нам нужно подождать и посмотреть на состояние Вильяма Салиба. Вчера мы не тренировались, так что был дополнительный день, посмотрим, сможет ли он быть в строю или нет. Если бы вы спросили меня о матче следующего тура, думаю, он был бы в форме. Насчёт завтрашнего матча не уверен. Деклан Райс был болен. Болезнь обычно проходит за несколько дней, однако нужно подождать и посмотреть. Возвращение Леандро Троссарда — это вопрос нескольких дней. Звучит скучно, но такова реальность, поэтому мы ничего не знаем наверняка», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу.

