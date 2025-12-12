Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капелло объяснил, в чём игровое преимущество английских клубов над итальянскими

Капелло объяснил, в чём игровое преимущество английских клубов над итальянскими
Комментарии

Известный итальянский тренер Фабио Капелло рассказал, в чём заключается преимущество английских клубов над итальянскими.

«Возможно, у других команд составы лучше укомплектованы, чем у итальянских клубов. Например, «Манчестер Сити» может заменить Холанда и Фодена, выпустив на поле игроков равного уровня. Также команды Премьер-лиги лучше нас привыкли к двойному графику игр, им легче восстанавливаться, потому что они привыкли всегда играть в очень высоком темпе. Поэтому когда они играют не на пределе своих возможностей, уже находятся на нашем максимальном уровне», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Капелло — о трансферах: центральные нападающие? Где они?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android