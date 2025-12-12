Капелло объяснил, в чём игровое преимущество английских клубов над итальянскими

Известный итальянский тренер Фабио Капелло рассказал, в чём заключается преимущество английских клубов над итальянскими.

«Возможно, у других команд составы лучше укомплектованы, чем у итальянских клубов. Например, «Манчестер Сити» может заменить Холанда и Фодена, выпустив на поле игроков равного уровня. Также команды Премьер-лиги лучше нас привыкли к двойному графику игр, им легче восстанавливаться, потому что они привыкли всегда играть в очень высоком темпе. Поэтому когда они играют не на пределе своих возможностей, уже находятся на нашем максимальном уровне», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.