Главная Футбол Новости

«Спартак» требует € 35 млн за трансфер Жедсона Фернандеша — журналист Кучук

Комментарии

Московский «Спартак» оценивает 26-летнего полузащитника Жедсона Фернандеша в € 35 млн. Об этом сообщает журналист Али Кучук.

– Есть ли Жедсон Фернандеш в списке интересов «Галатасарая»?
– В последнее время стало появляться больше новостей о Жедсоне Фернандеше. Московский «Спартак» требует за него € 35 млн. Он начал сезон в «Бешикташе», а сейчас выступает за «Спартак». Соответственно, в Европе в этом сезоне он уже не может выступать за третью команду, — сказал Кучук в эфире Sky Spor TR.

Фернандеш перешёл в «Спартак» минувшим летом. В нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в 15 матчах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года.

Комментарии
