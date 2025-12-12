Скидки
Анже — Нант. Прямая трансляция
22:45 Мск
Сёмин поддержал назначение Василия Березуцкого в «Урал»

Известный российский тренер Юрий Сёмин поддержал назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера екатеринбургского «Урала».

«Такие ребята, как Василий Березуцкий, должны работать. Это прекрасный игрок. Он имеет достаточно большой опыт. Он и в ЦСКА работал, и в Азербайджане достаточно неплохо, поэтому молодец, что поехал работать в ФНЛ.

«Урал» — это команда, которая необходима РПЛ. Потому что там прекрасный стадион, большое внимание уделяется футболу. Есть президент клуба, который знает и любит футбол», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 41 очко за 21 матч. На первой строчке находится воронежский «Факел», у которого 48 очков.

