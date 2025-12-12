Сёмин: Сафонов играет в лучшей команде мира — нужно показывать игру сверх своих кондиций

Российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением об игре вратаря Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

«Сафонов делает правильные выводы. Он, по всей видимости, хорошо работает и убедил тренера, что не сдаётся и должен получать игровое время. Матвей убедил своей игрой, и тренер ему верит, раз его периодически выпускает. А дальше как будет происходить? Всё будет зависеть от Сафонова. В «ПСЖ» два равноценных вратаря. Каждый день конкуренция.

Кого посчитает тренер, того и будет ставить, кто будет лучше. А потом надо учитывать, что «ПСЖ» — лучшая в мире команда. Это победитель Лиги чемпионов. Чтобы в этой команде постоянно играть, нужно показывать какую-то игру сверх своих кондиций, причём каждый день. Вот и всё», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме Луис Энрике ответил, может ли Сафонов получить больше игрового времени в «ПСЖ»

Российские футболисты за рубежом: