Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук рассказал, как часто его узнают в США

Алексей Миранчук рассказал, как часто его узнают в США
Комментарии

Российский полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук ответил, как часто его узнают в США.

– Какой статус футболиста в Америке? Это человек из шоу-бизнеса? Тебя узнают часто?
– Не узнают, я бы так даже сказал. Мало очень, ну то есть, если выйти в торговый центр или в ресторан и так далее, по улице походить, ну, наверное, человек 10 за всё время подошло, сказали какие-то слова.

– Это русские болельщики были?
– Бывают русскоговорящие, бывают и американцы тоже узнают. Но, как мне кажется, они, может быть, даже узнают, но просто у них как будто нет такой привычки подходить, брать автографы или фоткаться. Мне кажется, они всё-таки к каким-то таким привыкли, большим селебрити. В той же Атланте, если какой-то рэпер, продюсер или кто-то ещё, они могут подойти. И в других штатах, — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Футболист Алексей Миранчук ответил, на каком языке думает, играя в США

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android