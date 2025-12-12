Миранчук рассказал о различиях тренировочного процесса в «Локомотиве» и «Атланте»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о различиях тренировочного процесса в «Локомотиве» и американском клубе.

«В «Локомотиве» ещё был мальчиком, мы не делали столько много [упражнений] в зале, а они дают объём. В Италии, конечно, поднабрал, сейчас в США тоже делаю силу.

Мы в «Локомотиве» не так часто делали силу, я приехал в структуру, где это часто происходит, возможно, два раза в неделю, это тяжёлые веса. Недельный цикл — нагрузки, не так просто подготовить себя к игре. В первый день, когда пришёл, сказали: «Алексей, будь готов, что тренировки будут тяжёлыми, но ребята кайфуют, когда играют». Они меня сразу предупредили (смеётся), что в играх ребята получают удовольствие, отдыхают. Потом на себе это прочувствовал», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».