Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета — перед матчем «Арсенала» с «Вулверхэмптоном»: завтра нужно заработать три очка

Артета — перед матчем «Арсенала» с «Вулверхэмптоном»: завтра нужно заработать три очка
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался перед матчем 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Вулверхэмптоном».

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Важно играть на максимуме в любом матче Премьер-лиги, особенно с командой, которой необходимы очки. Очень хорошо знаю их тренера и то, как он будет настраивать игроков и готовить к попытке сотворить сенсацию. С нашей стороны мы будем играть в полную силу с самого начала, знаем, что нам нужно делать. В конце концов, для победы в чемпионате, вероятно, потребуется набрать более 90 очков, а это значит, что нужно выиграть много футбольных матчей, завтра необходимо заработать три очка», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вулверхэмптон» располагается на последней, 20-й строчке. У команды в активе два очка.

Материалы по теме
Артета высказался о травмах игроков «Арсенала» перед матчем с «Вулверхэмптоном» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android