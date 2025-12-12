Артета — перед матчем «Арсенала» с «Вулверхэмптоном»: завтра нужно заработать три очка

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался перед матчем 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Вулверхэмптоном».

«Важно играть на максимуме в любом матче Премьер-лиги, особенно с командой, которой необходимы очки. Очень хорошо знаю их тренера и то, как он будет настраивать игроков и готовить к попытке сотворить сенсацию. С нашей стороны мы будем играть в полную силу с самого начала, знаем, что нам нужно делать. В конце концов, для победы в чемпионате, вероятно, потребуется набрать более 90 очков, а это значит, что нужно выиграть много футбольных матчей, завтра необходимо заработать три очка», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вулверхэмптон» располагается на последней, 20-й строчке. У команды в активе два очка.