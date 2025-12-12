Миранчук назвал разницу между игрой в РПЛ и европейскими чемпионатами

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук назвал разницу между Российской Премьер-Лигой и европейскими чемпионатами.

— Там ответственность другая. Понимаешь, что на твою позицию два−три игрока, с кем ты конкурируешь. А в России, если ты качественный, хороший игрок, можешь на своём таком уровне играть, делать результат и помогать команде. Как у меня было, даже если проведёшь хорошую игру, тебя могут на следующую встречу не поставить в основу, потому что там свои какие-то видения и так далее. Прежде всего ты доказываешь тренеру, что достоин играть.

— Требования в РПЛ к себе ниже?

— Да. 100% Если приезжаешь в Европу в 20 лет тебе ещё, наверное, дают какой-то карт-бланш, дают время. Но ты понимаешь, что не будешь играть, если начнёшь расслабляться, тебя захотят продать или отдать в аренду. Дадут понять, что нужно работать, — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».