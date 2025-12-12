Скидки
«Не сказал бы, что загнивает». Алексей Миранчук — о жизни в США

«Не сказал бы, что загнивает». Алексей Миранчук — о жизни в США
Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отреагировал на слова вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука, ранее критически отозвавшегося о жизни в США. В частности, голкипер бело-голубых отметил, что тяжело найти хорошее место, чтобы поесть.

«Не сказал бы, что загнивает она, но я скажу на это так: всё, в принципе, перечисленное по делу. Могу подтвердить. Но так как американцы не знают, как по-другому, какая может быть еда, какое может быть обслуживание в ресторанах, в отелях, могу списать это только на то, что их устраивает, как у них в стране. Им это нравится. Не осведомлены, как бывает у других стран. А тем более если мы сравниваем с Москвой, ну мало что сравнится с Москвой», — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

