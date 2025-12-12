Модрич — об Аллегри: мне нравится с ним работать, он удивил меня своим характером

40-летний полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался о главном тренере команды Массимилиано Аллегри.

«Он отличный тренер, победитель. Мне нравится с ним работать, он удивил меня своим характером. У Аллегри потрясающая способность создавать позитивную атмосферу в раздевалке, потому что тот привык работать с великими чемпионами. Массимилиано помогает выкладываться на полную и сохраняет спокойствие, благодаря чему легче делать то, что нужно», — приводит слова Модрича Football Italia.

После 14 сыгранных матчей в итальянской Серии А «Милан» набрал 31 очко и возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре команде Аллегри предстоит встретиться с «Сассуоло» 14 декабря.