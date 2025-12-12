«Не играй так жёстко». Миранчук рассказал, как Месси просил извиниться защитника «Атланты»

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук рассказал, как нападающий «Интер Майами» Лионель Месси посчитал, что защитнику «Атланты» нужно извиниться перед ним за слишком жёсткую игру.

«Атланта» играла с «Интером Майами», защитник [«Атланты»] говорит: «Я у Месси жёстко отобрал, и он мне говорит: «Ты передо мной извиниться не хочешь?» А он жёстко отобрал, а ещё испанец, говорит с ним на одном языке. Тот отвечает: «Лео, я тебя уважаю, но это футбол, за что извиняться?» Месси говорит что-то вроде: «Ты так больше жёстко не играй».

У меня с ним [Месси] ничего [конфликтов] не было, я по-испански не говорю, но и он не говорун, так скажем (улыбается). Там не до разговоров: в обороне назад отсел — и наслаждаешься игрой (смеётся)», — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Вероятно, Миранчук имел в виду испанского защитника «Атланты» Хуана Беррокаля.

Выиграй смартфон 17 на Новый год! ИГРАТЬ

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»: