Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не играй так жёстко». Миранчук рассказал, как Месси просил извиниться защитника «Атланты»

«Не играй так жёстко». Миранчук рассказал, как Месси просил извиниться защитника «Атланты»
Комментарии

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук рассказал, как нападающий «Интер Майами» Лионель Месси посчитал, что защитнику «Атланты» нужно извиниться перед ним за слишком жёсткую игру.

«Атланта» играла с «Интером Майами», защитник [«Атланты»] говорит: «Я у Месси жёстко отобрал, и он мне говорит: «Ты передо мной извиниться не хочешь?» А он жёстко отобрал, а ещё испанец, говорит с ним на одном языке. Тот отвечает: «Лео, я тебя уважаю, но это футбол, за что извиняться?» Месси говорит что-то вроде: «Ты так больше жёстко не играй».

У меня с ним [Месси] ничего [конфликтов] не было, я по-испански не говорю, но и он не говорун, так скажем (улыбается). Там не до разговоров: в обороне назад отсел — и наслаждаешься игрой (смеётся)», — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Вероятно, Миранчук имел в виду испанского защитника «Атланты» Хуана Беррокаля.

Выиграй смартфон 17 на Новый год!
Выиграй смартфон 17 на Новый год!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymCU7Z4
Материалы по теме
«Не сказал бы, что загнивает». Алексей Миранчук — о жизни в США

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android