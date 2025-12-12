Скидки
Алексей Миранчук — о выступлении брата за «Сьон»: если бы остался, всё было бы по-другому

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о выступлении своего брата Антона Миранчука за швейцарский «Сьон».

«Антон — творческая личность. Европа закаляет, один год точно нужен, чтобы адаптироваться и понять, как вообще всё происходит. Антон был там год и уехал. Думаю, следующий был бы другим. У него есть всё для созидающего игрока, может создать из необычной ситуации, увидеть, исполнить. Европейский футбол агрессивный, жёсткий и неуступчивый. Антон с этим столкнулся, принял решение вернуться. Думаю, если бы остался, после того года всё было бы по-другому. Ещё он попал в такой чемпионат, где тяжело было найти трансляции, находил пару, непростой чемпионат. Игра не за счёт качеств, а за счёт трудолюбия, борьбы и единоборств. Больше не за счёт технических действий. Ему было непросто, но это всё опыт», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

