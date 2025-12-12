Скидки
Глушаков — о лимите: надо фильтровать легионеров в РПЛ, нельзя сброд везти

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о потенциальном ужесточении лимита на легионеров.

«Нормальная история с введением лимита. Легионеров запрещать полностью тоже не надо, но надо фильтровать. Нельзя сброд везти, потому что уровень чемпионата упадёт ниже некуда. Своих пацанов растить надо, внимание им уделять, а они будут развиваться рядом с качественными иностранцами, а не со слабыми и непонятыми футболистами», — приводит слова Глушакова Odds.ru.

Напомним, ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв подчёркивал, что оптимальным представляется лимит по схеме «пять на поле, 10 в заявке». На текущий момент клубы Мир Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

