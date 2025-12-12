Скидки
Алексей Миранчук сообщил, что не получал предложений от клубов РПЛ

Алексей Миранчук сообщил, что не получал предложений от клубов РПЛ
Комментарии

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук сообщил, что ему не поступало предложений от клубов Мир РПЛ.

— Когда последний раз тебе поступало предложение от клуба РПЛ?
— Не могу ничего интересного придумать, не поступало. Думаю, они понимают, что я перешёл год назад, подписал длительный контракт.

— Сейчас с ужесточением лимита на легионеров...
— Пригодился бы? — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

30-летний полузащитник является выпускником академии «Локомотива». В составе железнодорожников Миранчук выступал до 2020 года, когда перешёл в «Аталанту». Россиянин играет за «Атланту» с лета 2024 года.

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
