Алексей Миранчук сообщил, что не получал предложений от клубов РПЛ

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук сообщил, что ему не поступало предложений от клубов Мир РПЛ.

— Когда последний раз тебе поступало предложение от клуба РПЛ?

— Не могу ничего интересного придумать, не поступало. Думаю, они понимают, что я перешёл год назад, подписал длительный контракт.

— Сейчас с ужесточением лимита на легионеров...

— Пригодился бы? — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

30-летний полузащитник является выпускником академии «Локомотива». В составе железнодорожников Миранчук выступал до 2020 года, когда перешёл в «Аталанту». Россиянин играет за «Атланту» с лета 2024 года.

