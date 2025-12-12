Скидки
Миранчук высказался о назначении Ротенберга генеральным директором «Локомотива»

Комментарии

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о назначении бывшего игрока «Локомотива» Бориса Ротенберга на должность генерального директора железнодорожников.

«Мимо этой новости не смог пройти, конечно, видел. Очень рад. По-другому и не скажешь (смеётся). Он создан для такой работы, мне представляется, так и должен проходить процесс, чтобы встать на такую должность, когда прошёл все уровни в команде, знаешь как всё устроено. Проходишь все эти моменты изнутри. Думаю, самое время», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» объявил о назначении Бориса Ротенберга-младшего на должность генерального директора 13 ноября. Он заменил на этом посту Владимира Леонченко.

