Виталий Кафанов рассказал о конференции тренеров с участием вратарей РПЛ

В Нижнем Новгороде в течение двух дней продолжалась конференция тренеров по работе с вратарями, в которой принял участие тренер вратарей национальной сборной России по футболу Виталий Кафанов.

«Такого состава участников, а мне доводилось ездить на конференции во многие европейские страны, не было ни у кого. Спикерами выступали в том числе действующие тренеры вратарей команд РПЛ. Был тренер женской национальной сборной Виталий Шадрин. Принимали участие футбольные психологи, один из них из Беларуси. Хочу добавить также, что присутствовали действующие голкиперы Премьер-Лиги – Сергей Песьяков и Рустам Ятимов.

Всего в конференции приняли участие около 100 человек. По качеству информации, которая была преподнесена присутствующим, это была лучшая конференция. На ней обсуждался очень важный вопрос – вратарская психология. Выступал с темой «Роль психологии в жизни вратаря. Обсуждение различных игровых ситуаций». Можно быть в хорошей физической форме, технически и тактически обученным, но без правильного психологического состояния вратарь не сможет показать, на что он способен», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

