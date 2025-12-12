Скидки
Артета — о Дьёкереше: голы придут, и мы будем очень довольны им

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о нападающем своей команды Викторе Дьёкереше.

«Мы должны подготовить игрока к наилучшему возможному развитию, чтобы он смог раскрыть свой потенциал, и в то же время, в рамках его роли и стиля игры, необходимо соблюдать определённые условия. Но дело не только в этом. Думаю, более важными являются связи и игроки, окружающие его на поле, взаимодействия и взаимопонимание. До травмы он был в отличной форме. Думаю, ему потребовалось некоторое время сначала, потому что это другая лига, другие требования, у него не было предсезонной подготовки, а сейчас он начинает набирать обороты. Голы придут, и мы будем очень довольны им», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

