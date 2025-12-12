Transfermarkt: Беллингем и Родриго — самые подешевевшие футболисты Ла Лиги

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в испанской Ла Лиге. Первое место в этом списке разделили три игрока: полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, вингер «сливочных» Родриго Гоэс и хавбек «Атлетика» из Бильбао Ойан Сансет. Их стоимость снизилась на € 20 млн.

Топ-10 самых подешевевших игроков Ла Лиги по версии Transfermarkt:

Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 160 млн (- € 20 млн); Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) — € 60 млн (- € 20 млн); Ойан Сансет («Атлетик» Бильбао) — € 40 млн (- € 20 млн); Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 120 млн (- € 10 млн); Рафинья («Барселона») — € 80 млн (- € 10 млн); Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао) — € 60 млн (- € 10 млн); Дани Вивиан («Атлетик» Бильбао) — € 30 млн (- € 10 млн); Рональд Араухо («Барселона») — € 25 млн (- € 10 млн); Эндрик («Реал» Мадрид) — € 25 млн (- € 10 млн); Брайс Мендес («Реал Сосьедад») — € 12 млн (- € 6 млн).

