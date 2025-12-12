Скидки
Анже — Нант. Прямая трансляция
Transfermarkt: Беллингем и Родриго — самые подешевевшие футболисты Ла Лиги

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в испанской Ла Лиге. Первое место в этом списке разделили три игрока: полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, вингер «сливочных» Родриго Гоэс и хавбек «Атлетика» из Бильбао Ойан Сансет. Их стоимость снизилась на € 20 млн.

Топ-10 самых подешевевших игроков Ла Лиги по версии Transfermarkt:

  1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 160 млн (- € 20 млн);
  2. Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) — € 60 млн (- € 20 млн);
  3. Ойан Сансет («Атлетик» Бильбао) — € 40 млн (- € 20 млн);
  4. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 120 млн (- € 10 млн);
  5. Рафинья («Барселона») — € 80 млн (- € 10 млн);
  6. Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао) — € 60 млн (- € 10 млн);
  7. Дани Вивиан («Атлетик» Бильбао) — € 30 млн (- € 10 млн);
  8. Рональд Араухо («Барселона») — € 25 млн (- € 10 млн);
  9. Эндрик («Реал» Мадрид) — € 25 млн (- € 10 млн);
  10. Брайс Мендес («Реал Сосьедад») — € 12 млн (- € 6 млн).
