Transfermarkt: Беллингем и Родриго — самые подешевевшие футболисты Ла Лиги
Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в испанской Ла Лиге. Первое место в этом списке разделили три игрока: полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, вингер «сливочных» Родриго Гоэс и хавбек «Атлетика» из Бильбао Ойан Сансет. Их стоимость снизилась на € 20 млн.
Топ-10 самых подешевевших игроков Ла Лиги по версии Transfermarkt:
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 160 млн (- € 20 млн);
- Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) — € 60 млн (- € 20 млн);
- Ойан Сансет («Атлетик» Бильбао) — € 40 млн (- € 20 млн);
- Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 120 млн (- € 10 млн);
- Рафинья («Барселона») — € 80 млн (- € 10 млн);
- Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао) — € 60 млн (- € 10 млн);
- Дани Вивиан («Атлетик» Бильбао) — € 30 млн (- € 10 млн);
- Рональд Араухо («Барселона») — € 25 млн (- € 10 млн);
- Эндрик («Реал» Мадрид) — € 25 млн (- € 10 млн);
- Брайс Мендес («Реал Сосьедад») — € 12 млн (- € 6 млн).
Материалы по теме
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
Комментарии