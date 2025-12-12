Скидки
Агент Саво Милошевича подтвердил интерес к тренеру от клубов РПЛ

Агент тренера Саво Милошевича Алехандро Занфаньо подтвердил интерес к специалисту от клубов Российской Премьер-Лиги.

«На данном этапе ведутся переговоры на разных рынках, включая Россию. Мы можем подтвердить, что есть конкретный интерес со стороны клубов РПЛ. Однако пока никаких решений принято не было, и ни одна конкретная ситуация не достигла окончательной стадии.

Россия — это рынок, который Саво Милошевич знает очень хорошо и с которым у него прочные профессиональные и личные связи, поэтому он, естественно, открыт для рассмотрения проектов РПЛ.

Любой дальнейший шаг будет зависеть от спортивного проекта, амбиций клуба и его долгосрочного видения», — сказал Занфаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

