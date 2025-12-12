Скидки
Алексей Миранчук объяснил, почему нечасто смотрит матчи РПЛ и «Локомотива»

Экс-полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, ныне выступающий за «Атланту», ответил, как часто он смотрит матчи бывшей команды и игры Мир Российской Премьер-Лиги.

— Как часто ты смотришь матчи РПЛ? «Локомотива»?
— Признаюсь, что нечасто, потому что у меня либо это очень рано, либо в это время тренировка. Я только могу отследить результаты, — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

30-летний полузащитник является выпускником академии «Локомотива». В составе железнодорожников Миранчук выступал до 2020 года, когда перешёл в «Аталанту». За московский клуб футболист провёл 228 матчей во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 46 ассистами.

