Анже — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Слот — о Салахе: у меня нет причин не хотеть, чтобы он остался
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о нападающем своей команды Мохамеде Салахе перед матчем 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня нет причин не хотеть, чтобы он остался. Бессмысленно задавать этот вопрос, если я уже столько раз повторял один и тот же ответ», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Ранее Мохамед Салах выступил с критикой в адрес «Ливерпуля», пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. В результате чего форвард был исключён из заявки на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    
