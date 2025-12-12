Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» нацелился на 20-летнего защитника из клуба Лиги 1 — Моретто

«Реал» нацелился на 20-летнего защитника из клуба Лиги 1 — Моретто
Комментарии

Мадридский «Реал» внимательно следит за центральным защитником «Ренна» Жереми Жаке. Клуб неоднократно отправлял скаутов понаблюдать за игрой 20-летнего футболиста. Об этом сообщает аккаунт Madrid Universal со ссылкой на журналиста Маттео Моретто на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в стане «сливочных» считают, что потенциальная покупка Жаке идеально вписывается в политику клуба по привлечению молодых талантов.

В нынешнем сезоне Жаке принял участие в 15 матчах Лиги 1, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
AS: увольнение Хаби Алонсо из «Реала» — вопрос времени

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android