«Реал» нацелился на 20-летнего защитника из клуба Лиги 1 — Моретто

Мадридский «Реал» внимательно следит за центральным защитником «Ренна» Жереми Жаке. Клуб неоднократно отправлял скаутов понаблюдать за игрой 20-летнего футболиста. Об этом сообщает аккаунт Madrid Universal со ссылкой на журналиста Маттео Моретто на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в стане «сливочных» считают, что потенциальная покупка Жаке идеально вписывается в политику клуба по привлечению молодых талантов.

В нынешнем сезоне Жаке принял участие в 15 матчах Лиги 1, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

