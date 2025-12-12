В «Динамо» Мх прокомментировали слухи о возможном назначении Слишковича главным тренером

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировали слухи о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера команды, о чём ранее писал журналист Иван Карпов.

«Сейчас мы находимся в поисках нового главного тренера, поэтому по сети может гулять разная информация. Что касается приглашения Слишковича в Махачкалу, сейчас я не буду ни подтверждать, ни опровергать это», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последним местом работы Слишковича был «Оренбург», который боснийский специалист возглавлял с 2024 по 2025 год.

