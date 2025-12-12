Эрлинг Холанд выразил восхищение продолжительностью карьер Месси и Роналду

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выразил восхищение продолжительностью карьер футболистов «Аль-Насра» Криштиану Роналду и «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Думаю, для каждого футболиста на этой планете Криштиану и Месси являются примером того, что нужно делать, как нужно действовать, чтобы показывать высочайший уровень игры на протяжении 15 лет в лучших лигах. Они оба вдохновляют. Криштиану, возможно, немного больше рассказал нам о своей карьере. Посмотрите, как он заботится о своём теле! Это потрясающе. Ему 40, невероятно, что он всё ещё может играть на высочайшем уровне. Всяческое уважение ему за то, что он способен на такое. Это нелегко», — приводит слова Холанда ESPN.