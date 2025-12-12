Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд выразил восхищение продолжительностью карьер Месси и Роналду

Эрлинг Холанд выразил восхищение продолжительностью карьер Месси и Роналду
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выразил восхищение продолжительностью карьер футболистов «Аль-Насра» Криштиану Роналду и «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Думаю, для каждого футболиста на этой планете Криштиану и Месси являются примером того, что нужно делать, как нужно действовать, чтобы показывать высочайший уровень игры на протяжении 15 лет в лучших лигах. Они оба вдохновляют. Криштиану, возможно, немного больше рассказал нам о своей карьере. Посмотрите, как он заботится о своём теле! Это потрясающе. Ему 40, невероятно, что он всё ещё может играть на высочайшем уровне. Всяческое уважение ему за то, что он способен на такое. Это нелегко», — приводит слова Холанда ESPN.

Материалы по теме
Эрлинг Холанд отреагировал на гол в ворота мадридского «Реала» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android