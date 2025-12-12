Мбаппе, Холанд и Ямаль — самые дорогие футболисты мира по версии Transfermarkt

После обновления интернет-порталом Transfermarkt рыночных стоимостей футболистов в испанской Ла Лиге нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе начал оцениваться в € 200 млн. Таким образом, француз стал самым дорогим игроком мира наряду с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом и вингером «Барселоны» Ламином Ямалем.

Ближайшим преследователем указанных футболистов является атакующий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, чья трансферная стоимость оценивается в € 160 млн. При этом в результате последнего обновления англичанин подешевел на € 20 млн. Ранее его оценочная стоимость составляла € 180 млн.

Самые дорогие футболисты: