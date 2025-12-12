Скидки
Анже — Нант. Прямая трансляция
Угальде сделал предложение девушке. Игрок выложил фразу «Выходи за меня» в бассейне

Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде сделал предложение своей девушке Жосселине.

Футболист красно-белых в аккаунте в социальной сети опубликовал фотографии, на которых он прогуливается по пляжу вместе с Жосселиной. Кроме того, Угальде добавил фотографию бассейна, усыпанного лепестками роз с надписью: «Выходи за меня».

Фото: Из личного архива Манфреда Угальде

«Лучшие истории – это те, которые написаны богом. Рад идти навстречу тому, что он приготовил для нас. Люблю тебя, моя любовь», — написал коста-риканский футболист.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Комментарии
