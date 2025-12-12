Флик: мы должны сосредоточиться на себе, не на «Реале». 100% на «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался перед матчем 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Осасуной».

«Любой матч сложен, если не играешь на 100%. Неважно, кто соперник: мы сосредоточены на хорошей подготовке к игре. Важно получить три очка. Мы должны сосредоточиться на себе, не на «Реале». 100% на «Барселоне». Впереди ещё долгий путь. Сейчас только декабрь. Важно сосредоточиться и сконцентрироваться на том, что мы делаем.

Когда между игроками есть конкуренция, это хорошо, потому что они всегда должны показывать себя с лучшей стороны. То, что я видел на тренировках в последнее время, невероятно», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу с 40 очками, опережая мадридский «Реал» на четыре очка. «Осасуна» располагается на 15-й строчке, у команды 15 очков в активе после 15 проведённых встреч.