Миранчук назвал качества, характеризующие Батракова и Кисляка как игроков высокого уровня

Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук выделил сильные стороны у партнёров по национальной команде Алексея Батракова («Локомотив») и Матвея Кисляка (ЦСКА).

«Видно, что ребята очень талантливые. Не только по статистике, как у Батракова и Кисляка, видно и по расположению на поле, по оценке ситуации, по приёму мяча, сканированию поля. Эти моменты я увидел, правильные решения, исполнение, это всё говорит о том, что игроки очень качественные, при том, что они очень молодые.

Все эти качества перечисленные у них есть, поэтому это им даёт преимущество. Знаем, есть хорошие игроки, есть футболисты высокого уровня. Хороший, например, может увидеть какую-то ситуацию, но, например, не исполнит. А здесь качественный игрок, он может увидеть и исполнить.

Мне было очень приятно, когда мы играли с Катаром, они оба были в команде. Было приятно играть, потому что смотрят вперёд, не боятся ошибиться», — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, сборная России встречалась с Катаром в товарищеском матче, который состоялся 7 сентября. В той игре команда Валерия Карпина разгромила соперника со счётом 4:1.

Материалы по теме Алексей Миранчук объяснил, почему нечасто смотрит матчи РПЛ и «Локомотива»

Как сборная России играет при Карпине: