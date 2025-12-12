Слот вернул Салаха в заявку «Ливерпуля» после личной беседы с игроком — Sky Sports

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах включён в состав своей команды на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион», сообщает Sky Sports.
Это решение было принято после разговора между футболистом и главным тренером Арне Слотом сегодня 12 ноября.
Нападающий не выходил в стартовом составе «Ливерпуля» в последних четырёх матчах, а после того как в прошлые выходные он остался на скамейке запасных в игре с «Лидсом», Салах выступил с критикой в адрес клуба и тренера, пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. В результате чего форвард был исключён из заявки на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:0).
Субботний матч станет для Салаха последним за «Ливерпуль» в этом году перед отъездом на Кубок африканских наций.
- 12 декабря 2025
-
21:17
-
21:09
-
20:48
-
20:47
-
20:37
-
20:36
-
20:30
-
20:24
-
20:11
-
20:08
-
20:05
-
19:45
-
19:41
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:21
-
19:10
-
19:04
-
18:59
-
18:51
-
18:38
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:14
-
18:03
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:43
-
17:32
-
17:29
-
17:25