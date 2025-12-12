Скидки
Анже — Нант. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Слот вернул Салаха в заявку «Ливерпуля» после личной беседы с игроком — Sky Sports

Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах включён в состав своей команды на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион», сообщает Sky Sports.

Это решение было принято после разговора между футболистом и главным тренером Арне Слотом сегодня 12 ноября.

Нападающий не выходил в стартовом составе «Ливерпуля» в последних четырёх матчах, а после того как в прошлые выходные он остался на скамейке запасных в игре с «Лидсом», Салах выступил с критикой в адрес клуба и тренера, пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. В результате чего форвард был исключён из заявки на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:0).

Субботний матч станет для Салаха последним за «Ливерпуль» в этом году перед отъездом на Кубок африканских наций.

