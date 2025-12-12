Чемпион Англии Оскар завершит карьеру в 34 года из-за проблем с сердцем — ESPN

34-летний атакующий полузащитник «Сан-Паулу» Оскар принял решение завершить карьеру. Бывший футболист «Челси» сообщил окружению, что уйдёт из профессионального спорта из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает ESPN Brasil.

По информации источника, «Сан-Паулу» намерен провести встречу с полузащитником, чтобы узнать его планы на будущее. Рассматривается вариант с приглашением Оскара на работу в структуре бразильского клуба. «Сан-Паулу» не установил крайний срок возвращения полузащитника. У Оскара есть столько времени на обдумывание будущего, сколько он посчитает нужным.

Напомним, 11 ноября футболист потерял сознание во время планового медицинского осмотра в тренировочном центре, после чего у него диагностировали проблемы с сердцем.

Оскар играл за «Челси» с 2012 по 2017 год. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Англии.

