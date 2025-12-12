Скидки
Скоулз — об Амориме: не думаю, что тренер понимает клуб — и точка

Скоулз — об Амориме: не думаю, что тренер понимает клуб — и точка
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз в критической форме высказался о главном тренере команды Рубене Амориме, а также о руководстве клуба.

«Не думаю, что тренер понимает клуб — и точка. Просто не думаю, что он подходящий человек. «Манчестер Юнайтед» — это прежде всего риск и зрелищность. Заставлять болельщиков сидеть на крае своих кресел, быть чертовски готовыми к игре. Вингеры, которые обыгрывают соперников, удары по воротам, мастерство. Здесь ничего нет. Это не «Манчестер Юнайтед». Руководство понятия не имеет, каково это — купить игрока для «Манчестер Юнайтед», привести тренера для «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Скоулза Goal.com.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.

