Пиняев подшутил над Тикнизяном после отменённого гола игрока из-за офсайда в матче ЛЕ

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян после гола в ворота «Штурма» (0:1) в матче Лиги Европы пробежал через всё поле, чтобы поблагодарить болельщиков сербской команды. Однако мяч был отменён из-за офсайда.

После игры Тикнизян в своём аккаунте в социальной сети выложил момент, на котором он бежит благодарить болельщиков. Под этой публикацией комментарий оставил нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, написавший: «А тебе не передали, что там офсайд был?» В ответ на это сообщение Тикнизян добавил пять смеющихся до слёз эмодзи.

Тикнизян играет за «Црвену Звезду» с лета 2025 года. В её составе защитник принял участие в шести матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы, в которых не отметился результативными действиями.

