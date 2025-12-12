Видео: 21-метровая статуя Месси, которую игрок откроет в Калькутте

Появилось видео статуи нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами», чемпиона мира Лионеля Месси, высота которой превышает 20 метров. Ранее СМИ сообщали, что футболист откроет памятник самому себе в Калькутте.

Статуя Лионеля Месси в Индии высотой в 21 метр:

Как сообщает Olé, презентация статуи пройдёт на стадионе вместимостью 70 тыс. зрителей. Затем она будет установлена недалеко от статуи бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны.

Подчёркивается, что Месси будет наблюдать за открытием статуи по видеосвязи, что обусловлено мерами безопасности. Однако аргентинский нападающий посетит четыре индийских города: Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабад и Калькутту.