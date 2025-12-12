Роналдо сообщил, что ему потребовалась медицинская помощь после тренировки с Алькарасом

Экс-нападающий мадридского «Реала», миланского «Интера» и сборной Бразилии чемпион мира по футболу Роналдо опубликовал в социальных сетях новый контент с совместной теннисной тренировки с шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Роналдо поделился, что после игры с Алькарасом ему понадобилась медицинская помощь.

Фото: из личного архива Роналдо

Бразилец является большим поклонником тенниса и нередко посещает турниры в качестве зрителя.

В 2025 году Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» и выиграл три «пятисотника». Он потерпел поражения в финалах Уимблдона и Итогового турнира ATP, оба – от Янника Синнера.