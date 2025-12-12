Парижский суд отклонил апелляцию Мбаппе о замораживании счетов «ПСЖ» — Джейкобс

Парижский апелляционный суд отклонил запрос нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе о замораживании счетов «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

Футболист требовал выплаты бонусов в размере € 55 млн, а также заработной платы за апрель—июнь 2024 года. «ПСЖ» считает, что Мбаппе отказался от этих выплат добровольно перед своим переходом в «Реал» на правах свободного агента. Иск нападающего был отклонён, ему было предписано покрыть судебные издержки, а также наложен штраф в размере € 3 тыс, предназначенный для компенсации расходов парижского клуба.

«Во второй раз суды подтвердили несостоятельность претензий господина Мбаппе относительно ареста счетов «ПСЖ». По сути, весь этот спор — просто вопрос добросовестности, честности, соблюдения ценностей и уважения к парижскому клубу и его болельщикам», — сказал адвокат, представляющий интересы «ПСЖ».

Ранее Мбаппе получил уведомление о замораживании счетов клуба, но в мае это решение было отменено. В ноябре футболист снова обратился в апелляционный суд, 9 декабря парижский суд вынес решение в пользу ПСЖ.