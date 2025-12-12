Кисляк — среди лучших молодых полузащитников вне топ-5 лиг по защитным действиям на поле

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк занял 10-е место в рейтинге лучших полузащитников до 23 лет по количеству защитных действий на поле среди футболистов вне топ-5 чемпионатов. Российский игрок совершил 85,4 подобных действия. Об этом свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований (CIES).

Как подчёркивает источник, анализировалась игра полузащитников, проведших не менее 720 минут в нынешнем или минувшем сезонах.

Индекс оборонительных действий на поле рассчитывается путём суммирования выигранных защитных единоборств ниже уровня локтя футболистов, перехватов передач и предугадывания действий соперника при борьбе за бесхозные мячи (без явного владения) относительно средних значений, измеренных на уровне команды и позиции.

Самые дорогие российские футболисты: