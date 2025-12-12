Скидки
Футбол

Конфликт Салаха и Слота не был исчерпан, несмотря на возвращение игрока в состав — DM
Комментарии

Днём состоялся разговор между главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом и нападающим Мохамедом Салахом. Общение прошло положительно, а по его итогам тренер и футболист пожали руки. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, несмотря на возможное включение Салаха в состав команды на грядущий матч АПЛ с «Брайтоном» (13 декабря) после указанного разговора, ситуация не является разрешённой. Представители египтянина и клуба проведут дальнейшие переговоры во время Кубка африканских наций.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Подчёркивается, что после общения Слота и Салаха вероятность ухода нападающего из «Ливерпуля» зимой снизилась.

Напомним, египетский вингер не выходил в стартовом составе «Ливерпуля» в последних четырёх матчах, а после того как в прошлые выходные он остался на скамейке запасных в игре с «Лидсом», Салах выступил с критикой в адрес клуба и тренера, пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. В результате чего форвард был исключён из заявки на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:0).

