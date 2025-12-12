Конфликт Салаха и Слота не был исчерпан, несмотря на возвращение игрока в состав — DM

Днём состоялся разговор между главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом и нападающим Мохамедом Салахом. Общение прошло положительно, а по его итогам тренер и футболист пожали руки. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, несмотря на возможное включение Салаха в состав команды на грядущий матч АПЛ с «Брайтоном» (13 декабря) после указанного разговора, ситуация не является разрешённой. Представители египтянина и клуба проведут дальнейшие переговоры во время Кубка африканских наций.

Подчёркивается, что после общения Слота и Салаха вероятность ухода нападающего из «Ливерпуля» зимой снизилась.

Напомним, египетский вингер не выходил в стартовом составе «Ливерпуля» в последних четырёх матчах, а после того как в прошлые выходные он остался на скамейке запасных в игре с «Лидсом», Салах выступил с критикой в адрес клуба и тренера, пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. В результате чего форвард был исключён из заявки на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:0).

