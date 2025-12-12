Скидки
Артета опроверг слухи о возможной продаже «Арсеналом» Габриэла Жезуса

Артета опроверг слухи о возможной продаже «Арсеналом» Габриэла Жезуса
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета опроверг слухи о возможной продаже нападающего команды Габриэла Жезуса.

«Не рассматриваю такой вариант, особенно учитывая нынешнюю ситуацию. Думаю, Габриэл может многое дать команде, он доказал это с первой же минуты, как только смог выйти на поле. Жезус приложил огромные усилия, чтобы снова оказаться в этой позиции, теперь главное — быть с нами. Мы знаем его качества, он полон энергии, как и в прошлом сезоне», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о потенциальном уходе футболиста из лондонского клуба грядущей зимой. Сообщалось, что Жезус может вернуться в Бразилию, чтобы повысить шансы на участие в чемпионате мира 2026 года.

