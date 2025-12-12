Скидки
22:45 Мск
Футбол

Флик — о Рашфорде: у него прекрасное отношение к делу, отличный менталитет

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о нападающем своей команды Маркусе Рашфорде перед матчем 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовым предстоит встретиться с «Осасуной».

«Когда он сидит на скамейке запасных, это также показывает, что у нас хорошая команда. На этой позиции у нас отличные игроки. Могу сказать, что Маркус настоящий профессионал. У него прекрасное отношение к делу, отличный менталитет. Сначала ему пришлось немного адаптироваться, но сейчас он на пике своей формы. Я разговариваю с игроками, когда они не попадают в состав, объясняя им причины, и вот что Рашфорд мне сказал в последний день: «Босс, вам не нужно мне это говорить, речь идёт только о команде. Нам нужно взять три очка, всё остальное неважно». Это правильный настрой. Очень рад, что он здесь», — приводит слова Флика The Sun.

В нынешнем сезоне Рашфорд провёл в составе «Барселоны» 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал девять результативных передач.

