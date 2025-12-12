Джейкобс: «Ливерпуль» сохраняет желание оставить Салаха и хочет провести с ним переговоры

«Ливерпуль» по-прежнему хочет, чтобы нападающий Мохамед Салах остался в клубе, и намерен провести переговоры с футболистом с целью урегулирования ситуации. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что в пятницу, 12 декабря, состоялся разговор между Салахом и главным тренером мерсисайдцев Арне Слотом, закончившийся положительно. Вингер может быть возвращён в состав «Ливерпуля» на матч с «Брайтоном» в АПЛ (13 декабря).

По информации источника, исключение Салаха из заявки «красных» на игру Лиги чемпионов с «Интером» (0:1) рассматривалось как прагматичный шаг. При этом «Ливерпуль» не хотел ещё больше усугублять ситуацию.

Подчёркивается, если египтянин желает перейти зимой в другую команду, он должен представить соответствующие варианты английскому клубу.

