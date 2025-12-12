Гюлер, Мбаппе и Фермин — самые подорожавшие футболисты Ла Лиги по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в испанской Ла Лиге. Самым подорожавшим игроком стал атакующий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер, прибавивший в стоимости на € 30 млн. На второй строчке расположился нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе, подорожавший на € 20 млн.

Топ-10 самых подорожавших игроков Ла Лиги по версии Transfermarkt:

Арда Гюлер («Реал» Мадрид) — € 90 млн (+ € 30 млн); Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 200 млн (+ € 20 млн); Фермин Лопес («Барселона») — € 70 млн (+ € 10 млн); Альваро Каррерас («Реал» Мадрид) — € 60 млн (+ € 10 млн); Йон Горротксатеги («Реал Сосьедад») — € 15 млн (+ € 9 млн); Херард Мартин («Барселона») — € 20 млн (+ € 8 млн); Эз Абде («Бетис») — € 20 млн (+ € 8 млн); Андрей Рациу («Райо Вальекано») — € 18 млн (+ € 6 млн); Родриго Мендоса («Эльче») — € 15 млн (+ € 6 млн); Пабло Барриос («Атлетико» Мадрид) — € 60 млн (+ € 5 млн).

Материалы по теме Transfermarkt: Беллингем и Родриго — самые подешевевшие футболисты Ла Лиги

Самые дорогие футболисты: