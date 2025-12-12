Скидки
Главная Футбол Новости

Гюлер, Мбаппе и Фермин — самые подорожавшие футболисты Ла Лиги по версии Transfermarkt

Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в испанской Ла Лиге. Самым подорожавшим игроком стал атакующий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер, прибавивший в стоимости на € 30 млн. На второй строчке расположился нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе, подорожавший на € 20 млн.

Топ-10 самых подорожавших игроков Ла Лиги по версии Transfermarkt:

  1. Арда Гюлер («Реал» Мадрид) — € 90 млн (+ € 30 млн);
  2. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 200 млн (+ € 20 млн);
  3. Фермин Лопес («Барселона») — € 70 млн (+ € 10 млн);
  4. Альваро Каррерас («Реал» Мадрид) — € 60 млн (+ € 10 млн);
  5. Йон Горротксатеги («Реал Сосьедад») — € 15 млн (+ € 9 млн);
  6. Херард Мартин («Барселона») — € 20 млн (+ € 8 млн);
  7. Эз Абде («Бетис») — € 20 млн (+ € 8 млн);
  8. Андрей Рациу («Райо Вальекано») — € 18 млн (+ € 6 млн);
  9. Родриго Мендоса («Эльче») — € 15 млн (+ € 6 млн);
  10. Пабло Барриос («Атлетико» Мадрид) — € 60 млн (+ € 5 млн).
Самые дорогие футболисты:

