Гюлер, Мбаппе и Фермин — самые подорожавшие футболисты Ла Лиги по версии Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в испанской Ла Лиге. Самым подорожавшим игроком стал атакующий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер, прибавивший в стоимости на € 30 млн. На второй строчке расположился нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе, подорожавший на € 20 млн.
Топ-10 самых подорожавших игроков Ла Лиги по версии Transfermarkt:
- Арда Гюлер («Реал» Мадрид) — € 90 млн (+ € 30 млн);
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 200 млн (+ € 20 млн);
- Фермин Лопес («Барселона») — € 70 млн (+ € 10 млн);
- Альваро Каррерас («Реал» Мадрид) — € 60 млн (+ € 10 млн);
- Йон Горротксатеги («Реал Сосьедад») — € 15 млн (+ € 9 млн);
- Херард Мартин («Барселона») — € 20 млн (+ € 8 млн);
- Эз Абде («Бетис») — € 20 млн (+ € 8 млн);
- Андрей Рациу («Райо Вальекано») — € 18 млн (+ € 6 млн);
- Родриго Мендоса («Эльче») — € 15 млн (+ € 6 млн);
- Пабло Барриос («Атлетико» Мадрид) — € 60 млн (+ € 5 млн).
