Тренер «Манчестер Сити» рассказал о состоянии здоровья Стоунза и Родри

Тренер «Манчестер Сити» Коло Туре рассказал о состоянии здоровья игроков своей команды Джона Стоунза и Родри перед матчем 16-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

«Сегодня у игроков выходной. Завтра, когда все вернутся, узнаем больше об их состоянии. Стоунза беспокоит бедро. В этом-то и проблема. Уверен, ничего серьёзного не случилось, думаю, он скоро вернется. Родри хорошо тренируется, его реабилитация проходит успешно. Он выглядит всё более и более уверенным. Конечно, мы не увидим Родри в выходные, но он должен пройти этот процесс до конца», — приводит слова Туре официальный сайт клуба.

На предматчевой пресс-конференции Коло Туре замещал главного тренера команды Хосепа Гвардиолу, отсутствовавшего по личным причинам.