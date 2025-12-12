Скидки
Анже — Нант. Прямая трансляция
22:45 Мск
Тренер «Манчестер Сити» рассказал о состоянии здоровья Стоунза и Родри

Тренер «Манчестер Сити» Коло Туре рассказал о состоянии здоровья игроков своей команды Джона Стоунза и Родри перед матчем 16-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
«Сегодня у игроков выходной. Завтра, когда все вернутся, узнаем больше об их состоянии. Стоунза беспокоит бедро. В этом-то и проблема. Уверен, ничего серьёзного не случилось, думаю, он скоро вернется. Родри хорошо тренируется, его реабилитация проходит успешно. Он выглядит всё более и более уверенным. Конечно, мы не увидим Родри в выходные, но он должен пройти этот процесс до конца», — приводит слова Туре официальный сайт клуба.

На предматчевой пресс-конференции Коло Туре замещал главного тренера команды Хосепа Гвардиолу, отсутствовавшего по личным причинам.

