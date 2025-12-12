«МЮ» может продать Фернандеша за £ 70 млн, чтобы купить других игроков — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» всё больше склоняется к продаже 31-летнего полузащитника Бруну Фернандеша. Манкунианцы могут продать португальского футболиста, чтобы приобрести более молодых игроков. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «красные дьяволы» могут продать Фернандеша за сумму около £ 70 млн (€ 79,8 млн). Интерес к полузащитнику по-прежнему сохраняют клубы из Саудовской Аравии, в частности «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад».

Португалец играет за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. За этот период Фернандеш принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 92 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме Бруну Фернандеш обошёл Скоулза по голевым передачам за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Самый дорогой трансфер в истории футбола: