Писарев: если бы сборной России нужна была победа кровь из носу, играли бы костяком

Тренер сборной России Николай Писарев подчеркнул, если бы национальная команда играла бы в матчах, где ей была бы нужна победа кровь из носу, она выходила бы на поле оптимальным составом.

— Хотелось бы ответить всем экспертам, которые задают очень много однотипных вопросов: когда мы увидим костяк, есть ли у нас сборная, почему вызывается столько футболистов. Мы находимся в уникальной ситуации, когда нам не нужны победы кровь из носу. Да, все хотят выигрывать. Но вызываем много игроков, а потом идём на уступки клубам. У нас же внутри всегда идут переговоры. У кого‑то что‑то болит, клубы рассказывают о проблемах своих игроков.

– При прочих равных, будь отборочный турнир, вы бы клубы не спрашивали?
– Конечно, играли бы костяком. И неважно, какая команда играла последней в чемпионате. Если бы нужна была победа кровь из носу, мы бы играли оптимальным составом, — сказал Писарев в эфире «Матч Премьер».

С 2022 года сборная России принимает участие только в товарищеских матчах.

