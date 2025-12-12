Скидки
Анже — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Манчестер Сити» высказался перед матчем 16-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»

Тренер «Манчестер Сити» высказался перед матчем 16-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»
Комментарии

Тренер «Манчестер Сити» Коло Туре высказался перед матчем 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Кристал Пэлас».

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
«Это команда высшего уровня, действительно хорошая, занимает чётвертое место. Забить им очень сложно, меньше «Кристал Пэлас» пропустил только «Арсенал». Но мы сосредоточены на том, что можем сделать. Если будем играть в свой футбол и усердно работать, можем обыграть любую команду в этой лиге», — приводит слова Туре официальный сайт клуба.

На предматчевой пресс-конференции Коло Туре замещал главного тренера команды Хосепа Гвардиолу, отсутствовавшего по личным причинам.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» располагается на четвёртой строчке, у команды в активе 26 очков. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.

